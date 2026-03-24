2 Rudi Völler (l.) und Julian Nagelsmann (2.v.r.) schauen auf den Trainingsplatz. Foto: Federico Gambarini/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Erst Pavlovic und Nmecha, jetzt auch noch Leweling. Bundestrainer Nagelsmann muss auf den nächsten Ausfall für die WM-Testpartien in der Schweiz und gegen Ghana reagieren.







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Herzogenaurach - Bundestrainer Julian Nagelsmann muss für den Start der Fußball-Nationalmannschaft ins WM-Jahr den nächsten Ausfall hinnehmen. Der Stuttgarter Jamie Leweling reist aus dem Teamquartier der DFB-Elf ab. Der 25-Jährige kann wegen muskulärer Probleme an der Wade in den Testspielen am Freitag in Basel gegen die Schweiz und am folgenden Montag in Stuttgart gegen Ghana nicht mitwirken. Nagelsmann verzichtet auf eine Nachnominierung und hat somit noch 25 Spieler im Aufgebot.