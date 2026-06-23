Fußball-Nationalmannschaft: Nach Schlotterbeck-Aus ist Buhmann Rüdiger wieder wichtig

Als Bankdrücker ist der langjährige Abwehrchef Antonio Rüdiger in die WM gestartet. Wenn der Anlass auch nicht schön ist, kommt dem Real-Verteidiger plötzlich wieder eine tragende Rolle zu.
Winston-Salem - Schon bei der Rückkehr aus Toronto nach Sieg Nummer zwei war Antonio Rüdiger als hilfsbereiter Ersatzmann für Nico Schlotterbeck eingesprungen. Er trug nach der Landung des DFB-Fliegers auf dem Smith Reynolds Airport in Winston-Salem auf seinem starken Arm den zweijährigen Sohn seines am Fuß verletzten Abwehrkollegen die Gangway herunter.