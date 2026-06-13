Das Abschlusstraining absolvieren die deutschen Spieler noch im Stammquartier in Winston-Salem. Und sie zeigen dem Außenseiter Curaçao, dass sie vor Kraft strotzen.
Houston - Die deutschen WM-Fußballer haben sich vor der Abreise zum ersten Gruppenspiel in Houston gegen Curaçao demonstrativ kraftvoll gezeigt. Beim Abschlusstraining im Stammquartier in Winston-Salem präsentierten sich etliche Akteure wie Nico Schlotterbeck, Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha oder auch Nick Woltemade bei hochsommerlichen Temperaturen in Muskel-Shirts.