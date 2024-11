Fußball-Nationalmannschaft: Musiala zurück, Sané gefordert: Darauf achtet Nagelsmann

2 Für die Nationalmannschaft geht es noch um den Gruppensieg in der Nations League. Foto: Tom Weller/dpa

Zwei Länderspiele mit begrenztem sportlichen Wert? Auf keinen Fall. Bundestrainer Nagelsmann will die letzten Auftritte 2024 auch für ein Statement nutzen. Platz eins ist immer ein lohnendes Ziel.









Link kopiert



Frankfurt/Main - Neun Siege, drei Remis und nur diese eine Niederlage im EM-Viertelfinale gegen Spanien. Diese Jahresbilanz 2024 findet Julian Nagelsmann "gut, aber nicht sehr gut". In den abschließenden beiden Vorrundenspielen der Nations League gegen Bosnien-Herzegowina am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Freiburg und am 19. November (20.45 Uhr/ZDF) in Budapest gegen Ungarn soll der Gruppensieg eingefahren werden. Bis zum Mittagessen werden die Nationalspieler im Teamhotel erwartet. Um 16.00 steht das erste Training auf dem DFB-Campus an.