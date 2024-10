Fußball-Nationalmannschaft: Mit der Oma gekickt: Nübel erzählt von seiner Jugend

1 In der Familie von Alexander Nübel war Fußball nicht die Sportart Nummer eins. Foto: Daniel Löb/dpa

In der Familie von Alexander Nübel spielte der Fußball keine große Rolle - mit einer Ausnahme. Mit einer seiner Omas spielte der Torwart einst im Garten.









Zenica - Mit der Oma fing es an: Nationaltorwart Alexander Nübel hat einen Teil seiner Karriere seiner Großmutter zu verdanken. "Meine eine Oma hat viel mit mir Fußball gespielt, das war mit die Einzige", sagte der 28-Jährige in einem Video des Deutschen Fußball-Bundes. "Bei mir in der Familie war Fußball fast gar nicht präsent." Mit der mittlerweile 92 Jahre alten Oma, die direkt nebenan wohnte, habe er aber "echt viel im Garten Fußball gespielt. Das war schon mega geil", sagte Nübel.