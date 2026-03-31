Fußball-Nationalmannschaft: Matchwinner Undav kämpft um andere WM-Rolle bei Nagelsmann

Deniz Undav wird von den Fans schon vor seinem Siegtor gegen Ghana gefeiert. Der Treffer ist Anlass für neue Debatten um die Rolle des Angreifers im DFB-Team. Der Bundestrainer reagiert sofort.
Stuttgart - Deniz Undav will sich nach dem Siegtor gegen Ghana mit seiner Joker-Rolle in der Fußball-Nationalmannschaft nicht einfach so zufriedengeben. Zwar akzeptiert der Stürmer vom VfB Stuttgart im Augenblick die Personalpolitik von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Aber bis zur WM Mitte Juni sieht der 29-Jährige für sich noch bessere Perspektiven.