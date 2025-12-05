Der Trump-Faktor ist bei der Glamour-Gala zur Auslosung der WM-Gruppen nicht zu übersehen. Für Julian Nagelsmann geht es aber nicht um Party oder Politik, sondern um seinen amerikanischen Traum.
Washington - Das "Kribbeln im Körper" ist da, wie Julian Nagelsmann zugibt. Die Anspannung steigt. Mit seiner Landung in Washington wird für den Bundestrainer der große WM-Auftrag konkret. Bei der Auslosung der erstmals zwölf Vorrundengruppen mit 48 Mannschaften geht es heute (18.00 Uhr/ZDF) im John F. Kennedy Center for the Performing Arts um den Turnierweg der Fußball-Nationalmannschaft im Sommer 2026.