Fußball-Nationalmannschaft: Kimmichs WM-Versprechen und Nagelsmanns heikles Team-Puzzle

Ab 14. Juni muss der Bundestrainer liefern. Dann beginnt der WM-Ernstfall gegen die Kicker von der Karibik-Insel Curaçao. Der Kapitän listet auf, was davor für ein gutes Turniergefühl passieren muss.
München - Das WM-Jahr beginnt für Julian Nagelsmann mit Warten. Einem langen Warten. Erst Ende März kann der Bundestrainer die Fußball-Nationalmannschaft wieder im Stammquartier in Herzogenaurach versammeln, um den personellen und taktischen Feinschliff für die am 11. Juni beginnende WM in Kanada, Mexiko und den USA in Angriff zu nehmen. Bis dahin, so Nagelsmann, "haben wir Zeit, weitere Entscheidungen zu treffen".