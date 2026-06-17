Joshua Kimmich trägt, was kommt. Die pinken Schuhe bei der Nationalmannschaft sieht er gelassen. Warum für ihn die Schuh-Farbe im Gegensatz zu einem Ex-Kollegen keine große Rolle spielt.
Winston-Salem - Einen Schuh-Tick wie sein ehemaliger DFB-Kollege Toni Kroos hat Joshua Kimmich nicht. Und auch der Hype um die neuen pinkfarbenen WM-Modelle, die er und fast alle Kollegen in Amerika tragen, lässt den DFB-Kapitän kalt. "Also generell habe ich mir über die Farbe Pink noch nicht so viele Gedanken gemacht", sagte Kimmich im Teamquartier der Fußball-Nationalmannschaft in Winston-Salem.