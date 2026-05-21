Rothweiler attackiert Özdemir AfD-Oppositionsführer bezeichnet Ministerpräsidenten als „Illusionskünstler“

Plakate mit Mini-Logo und ohne Parteinamen: Im Wahlkampf grenzte sich Cem Özdemir maximal von den Grünen ab – mit Erfolg. Der neue Oppositionsführer im Landtag kritisiert das scharf.