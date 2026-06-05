Das WM-Debüt von Jungstar Lennart Karl könnte gefährdet sein. Der Bayern-Profi verletzt sich im Abschlusstraining vor der Turnier-Generalprobe. Er muss ins Krankenhaus. Droht der große Schock?
Chicago - Das WM-Debüt von Jungstar Lennart Karl ist womöglich in Gefahr. Der 18 Jahre alte Offensivspieler vom FC Bayern verletzte sich beim Abschlusstraining vor der WM-Generalprobe an diesem Samstag in Chicago gegen Mitgastgeber USA. "Wir müssen schauen für das Turnier", sagte Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann spürbar betroffen. "Es sah ehrlich gesagt nicht so gut aus."