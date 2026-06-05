Fußball-Nationalmannschaft: Karl-Verletzung im Training: WM-Aus droht
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Lennart Karl verletzte sich im Training - WM-Einsatz in Gefahr? Foto: Federico Gambarini/dpa

Das WM-Debüt von Jungstar Lennart Karl könnte gefährdet sein. Der Bayern-Profi verletzt sich im Abschlusstraining vor der Turnier-Generalprobe. Er muss ins Krankenhaus. Droht der große Schock?

Chicago - Das WM-Debüt von Jungstar Lennart Karl ist womöglich in Gefahr. Der 18 Jahre alte Offensivspieler vom FC Bayern verletzte sich beim Abschlusstraining vor der WM-Generalprobe an diesem Samstag in Chicago gegen Mitgastgeber USA. "Wir müssen schauen für das Turnier", sagte Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann spürbar betroffen. "Es sah ehrlich gesagt nicht so gut aus."

 

Sie müssten nun mit Karl erst mal ins Krankenhaus. Nagelsmann bat auch um Ruhe für den jungen Spieler, der zwar erst drei Länderspiele für die DFB-Elf bestritt, aber zugleich als Hoffnungsträger gilt. Sie bräuchten eine Diagnose und würden dann schauen, ob jemand nachnominiert werden müsse oder nicht, erklärte Nagelsmann weiter.

 