Sie müssten nun mit Karl erst mal ins Krankenhaus. Nagelsmann bat auch um Ruhe für den jungen Spieler, der zwar erst drei Länderspiele für die DFB-Elf bestritt, aber zugleich als Hoffnungsträger gilt. Sie bräuchten eine Diagnose und würden dann schauen, ob jemand nachnominiert werden müsse oder nicht, erklärte Nagelsmann weiter.