Fußball-Nationalmannschaft: Kapitän Kimmich versteht Diskussion um Neuer nicht

DFB-Anführer Joshua Kimmich hält die Debatte um Manuel Neuers Rückkehr für überflüssig. Beim WM-Ziel hält sich der Bayern-Star bedeckt.
Herzogenaurach - Joshua Kimmich hat kein Verständnis für die zuletzt intensiv geführten Debatten um die DFB-Rückkehr von Torwart Manuel Neuer. "Rein sportlich darf es die Diskussion nicht geben, weil wir als Deutschland die besten Spieler dabeihaben wollen", sagte der Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft auf der Pressekonferenz im Teamquartier in Herzogenaurach. Er verstehe die "ganze Diskussion" um den 40 Jahre alten Neuer, der bei der WM als Nummer eins eingeplant ist, nicht.