Fußball: Cheerleader-Jubel zum Empfang des DFB-Teams in Winston-Salem

Das DFB-Team ist in Winston-Salem angekommen und wird am Teamhotel begeistert empfangen. Los geht es mit einer öffentlichen Trainingseinheit. Was Bayern-Profi Leon Goretzka zu den WM-Aussichten sagt.
Winston-Salem - Mit schwarz-rot-goldenen Cheerleader-Pompons und großem Jubel ist die Fußball-Nationalmannschaft in ihrem WM-Quartier in Winston-Salem empfangen worden. Julian Nagelsmann und seine Spieler liefen durch ein Spalier des Hotel-Personals am "The Graylyn Estate". Auf Schildern stand "Viel Erfolg" und "Auf geht's Deutschland". Rekordtorwart Manuel Neuer filmte die Willkommens-Zeremonie sichtlich erfreut per Handy.