Fußball-Nationalmannschaft: Havertz und Stiller in DFB-Startelf - Urbig verletzt

Kai Havertz wird nach langer Verletzung wieder in der Startelf der Fußball-Nationalmannschaft auflaufen. Auch Angelo Stiller erhält eine Chance. Ein junger Bayern-Spieler muss verletzt abreisen.

Basel - Kai Havertz feiert nach mehr als einem Jahr sein Comeback in der Fußball-Nationalmannschaft. Der lange verletzte Angreifer vom FC Arsenal steht wie die Innenverteidiger Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck beim ersten WM-Härtetest in der Schweiz in der Startelf. Ebenfalls von Beginn an wird Angelo Stiller in der defensiven Zentrale neben Leon Goretzka zum Einsatz kommen.

Das kündigte Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem ersten Test-Länderspiel der Nationalmannschaft im WM-Jahr am Freitag (20.45 Uhr/RTL) im mit 34.316 Zuschauern ausverkauften St. Jakob-Park in Basel an.

Bayern-Torwart Urbig verletzt abgereist

Abreisen vom Nationalteam musste Bayern-Torwart Jonas Urbig, der eine leichte Kapselverletzung im Knie erlitt, wie Nagelsmann bestätigte. Der 22-Jährige muss somit auf ein mögliches DFB-Debüt verzichten. Als weiterer Schlussmann neben Oliver Baumann als Nummer eins und Alexander Nübel wurde Finn Dahmen vom FC Augsburg nachnominiert.

Ein längerer Ausfall von Urbig sei allerdings nicht zu befürchten. "Ich wollte ihn nicht durchjagen, das bringt ihm nichts und uns nichts", sagte Nagelsmann. Man wolle Vernunft walten lassen.

Havertz hatte zuletzt im November 2024 für die DFB-Auswahl gespielt. "Wir wollen ihm die möglichen Minuten geben. Er wird uns guttun vorne drin", sagte Nagelsmann. Hinter Tah und Schlotterbeck ist Antonio Rüdiger bei seiner Rückkehr in die DFB-Auswahl der Ersatzmann für die zentrale Defensive. Der Abwehrspieler von Real Madrid nehme diese Rolle gut an, berichtete Nagelsmann.