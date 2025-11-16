Vor dem WM-Showdown gegen die Slowakei ist jede Ablenkung Gift für Julian Nagelsmann. Der Fokus muss klar sein, die Konzentration hoch. Ein Schicksal von Rudi Völler will der Bundestrainer vermeiden.
Leipzig - Wenn es bei der Nationalmannschaft brennt, ist Julian Nagelsmann nicht alleine. Auch jetzt muss Rudi Völler wieder ran. Als Ratgeber und als Ruhepol gegen jede Ablenkung, jede schlagartig bei der Fußball-Nationalmannschaft hereinbrechende Aufregung, die den sportlichen Fokus vom großen Showdown um das direkte WM-Ticket gegen die Slowakei am Montag (20.45 Uhr/ZDF) wegführt.