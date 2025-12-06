Bundestrainer Nagelsmann will nach der WM-Auslosung trotz möglicher Top-Gegner wie Frankreich in der K.o.-Phase Schritt für Schritt denken. Warum er vor Rechenspielen warnt und was der DFB-Chef sagt.
Washington - Julian Nagelsmann warnte vor Ecuador, lobte die Elfenbeinküste und fand auch freundliche Worte für die Außenseiter aus Curaçao. Aber der sprichwörtliche Elefant im Saal des John F. Kennedy Centers for the Performing Arts war für den Bundestrainer nach der Gruppenauslosung für die WM 2026 Titelfavorit Frankreich.