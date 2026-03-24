Joshua Kimmich fordert von den DFB-Stars vollen Einsatz für das große Ziel. Warum er Fokus und Konzentration einfordert und auf echte Teamarbeit statt eine Favoritenrolle setzt.
Herzogenaurach - Joshua Kimmich will sich von seinen bisher enttäuschenden Turnier-Erfahrungen nicht beirren lassen und fordert von seinen Kollegen einen totalen Fokus auf die WM im Sommer. "Am Ende zählt das, was wir auf den Platz bringen. Auch der beste Kader der Welt hat keine Garantie, Titel zu gewinnen", sagte der Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft vor den ersten Länderspielen des Jahres am Freitag in der Schweiz und drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana.