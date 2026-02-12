Nach der WM geht es für die Nationalmannschaft in der Nations League weiter. Bundestrainer Nagelsmann kann sich nach der WM auf das schnelle Wiedersehen mit einem großen Rivalen freuen.
Brüssel - Mit schnellen Schritten eilte Julian Nagelsmann in die Expo-Halle 3 in Brüssel. Auf der großen Videoleinwand flimmerten schon die Bilder von den letzten Spielen in der Nations League. Der Bundestrainer kam aber natürlich noch rechtzeitig für das nächste Holland-Los. Die Fußball-Nationalmannschaft trifft in dem UEFA-Wettbewerb dank des glücklichen Händchens von Portugals Ex-Star Pepe nach der WM erneut auf Oranje.