Diese Verletzung tut allen im DFB-Tross weh - nicht nur Lennart Karl. Die großen WM-Träume des Bayern-Youngsters platzen am Tag vor der Turnier-Generalprobe gegen die USA in Chicago. Und nun?
Chicago - Es sollte auch seine Weltmeisterschaft werden. Zaubern auf der allergrößten Bühne, die der Fußball zu bieten hat, das wollte Lennart Karl. Der Teenie-Star des FC Bayern München war in der Turnier-Vorbereitung der Nationalmannschaft drauf und dran, sich in die erste Elf zu dribbeln und zu schießen. Bis seine Träume vom persönlichen Sommermärchen in Chicago jäh platzten - neun Tage vor dem ersten WM-Gruppenspiel gegen Curaçao.