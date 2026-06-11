Fußball-Nationalmannschaft: Der 1000-Tage-Trainer Nagelsmann trägt die Verantwortung

Julian Nagelsmann ist der jüngste deutsche WM-Trainer. Forsche Ansagen wurden relativiert, doch die Ziele bleiben groß. In Amerika verfolgt der Bundestrainer einen Plan - gegen alle Widerstände.
Winston-Salem - Mit einem WM-Ball in der Hand auf seinem weit hochgereckten Arm sieht Julian Nagelsmann aus wie ein Abbild der Freiheitsstatue. Der Gesichtsausdruck des Bundestrainers mag auf dem Schnappschuss vom Trainingsplatz in Winston-Salem ein wenig kritisch wirken. Die Symbolkraft des Bildes ist kurz vor dem WM-Start der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gleichwohl eindeutig.