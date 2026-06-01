Fußball-Nationalmannschaft: Das sind die WM-Erkenntnisse und Gewinner gegen Finnland

Das 4:0 gegen Finnland im vorletzten Testspiel vor der WM erfreut die Fans. Und es gibt wertvolle Fingerzeige auf den wenigen noch umkämpften Startelf-Positionen.
Mainz - Julian Nagelsmann verließ das Mainzer Stadion um Mitternacht gut gelaunt. "So können wir weitermachen", sagte der Bundestrainer nach dem 4:0 der Fußball-Nationalmannschaft gegen Finnland im vorletzten WM-Testspiel. Die 90 Minuten lieferten exakt zwei Wochen vor dem Turnier-Ernstfall in Houston gegen Curaçao zahlreiche Gewinner und wertvolle Erkenntnisse. "Über weite Strecken bin ich sehr zufrieden", resümierte Nagelsmann.