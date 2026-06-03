Fußball-Nationalmannschaft: Das bringt der erste Tag in Amerika für Nagelsmann

Der Bundestrainer hat nach der Ankunft in den USA keine Atempause, das WM-Training der Nationalmannschaft geht sofort weiter. In Chicago soll es auch ein Update zur Fitness von Torwart Neuer geben.
Chicago - Julian Nagelsmann hat keine Zeit für einen Jetlag. Der Bundestrainer macht am Tag nach der Ankunft in Chicago sofort weiter mit der Vorbereitung der Fußball-Nationalmannschaft - und zwar hinter geschlossenen Türen. Zuschauen ist jetzt nicht mehr erlaubt. Für den späten Vormittag Ortszeit - 18.00 Uhr in Deutschland - hat Nagelsmann die erste Übungseinheit für Kapitän Joshua Kimmich und dessen Kollegen angesetzt.