Fußball-Nationalmannschaft: Darum traut Köpke Torwart Baumann die WM-Aufgabe zu

Oliver Baumann steht vor seinem ersten Turnier als Nummer eins und erhält nicht nur vom Bundestrainer Rückendeckung. Ein Experte meldet sich zu Wort, der selbst erst im höheren Alter ran durfte.
Basel - Oliver Baumann muss sich vor den ersten Test-Länderspielen im WM-Jahr um seine Akzeptanz als deutsche Nummer eins keine Gedanken mehr machen. Nach dem Vertrauen von Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann bekam der Schlussmann der TSG Hoffenheim nun auch ein großes Lob vom früheren Bundestorwarttrainer und Europameister Andreas Köpke.