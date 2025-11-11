Fußball-Nationalmannschaft: Darum sind vier Torhüter für Nagelsmann kein Kader-Problem

Manchmal sind die Regularien knifflig. 23 oder 26 Spieler? Drei oder vier Torhüter? Julian Nagelsmann behält den Durchblick und erläutert, warum er seinen Kader aufgestockt hat.
Wolfsburg - Julian Nagelsmann ist bei der Nationalmannschaft nicht nur als Fußball-Lehrer gefordert. Vor dem Endspurt um das WM-Ticket musste der Bundestrainer auch Nachhilfe in Regelkunde für einen falsch informierten TV-Reporter leisten. Warum er für einen vierten Torhüter auf einen Feldspieler im aktuellen Aufgebot verzichte, und ob ihm dieser nicht fehle, wollte dieser wissen.