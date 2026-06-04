Manuel Neuer steht wieder auf dem Trainingsplatz. Doch ist seine Wade noch ein WM-Risiko? Was ein DFB-Video und die Aussagen von Kai Havertz kurz vor der Turniergeneralprobe über den Torwart verraten.
Chicago - Die imposante Skyline von Chicago bildet beim Training eine perfekte Kulisse. Hinweise für die Antworten auf die große WM-Frage rund um die Fußball-Nationalmannschaft, die gab es aber auf dem Platz des Endeavor Health Performance Center von Chicago Fire. Kommt es bei der Turnier-Generalprobe gegen die USA nun zum Comeback von Manuel Neuer? Ist die Verhärtung in der linken Problem-Wade des Torwarts kein Risiko mehr?