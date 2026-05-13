Er ist für viele weiter der beste deutsche Torwart und sollte bei der WM spielen. Doch Neuer und der Bundestrainer schlossen eine Rückkehr aus. Hinter den Kulissen soll es laut «Kicker» anders sein.
Berlin - Die Spekulationen um ein mögliches Comeback von Manuel Neuer in der Fußball-Nationalmannschaft für die WM sind einem Medienbericht zufolge nicht aus der Luft gegriffen. Das Thema werde intern weit intensiver und kontroverser diskutiert, als es Bundestrainer Julian Nagelsmann nach außen hin darstelle, schrieb das Fachmagazin "Kicker". Auch bei Neuers Arbeitgeber FC Bayern sei man sich dessen bewusst.