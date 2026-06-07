Auch beim letzten WM-Test gegen die USA ist auf Torwart Oliver Baumann Verlass. Trotzdem wird er beim ersten WM-Spiel für Manuel Neuer Platz machen. Nun äußert er sich zum Wirbel der letzten Wochen.
Chicago - Nach der überraschenden Berufung von Weltmeister-Torwart Manuel Neuer zur deutschen Nummer eins für die WM hat Oliver Baumann nach eigener Aussage nicht an Rücktritt gedacht. "Anfangs war es natürlich hart. Das war nicht ganz cool von meinem Gefühl her", räumte er in Chicago nach dem 2:1 gegen Co-Gastgeber USA im letzten Test vor der WM ein. "Aber mir war sofort klar, dass ich fürs Team da sein werde und mitgehe. Ich habe nicht einmal darüber nachgedacht, nicht herzukommen."