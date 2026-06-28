Das ist ein gutes Signal: Julian Nagelsmann kann fürs erste K.-o.-Spiel gegen Paraguay wohl mit allen Spielern planen. Auch Brown ist nach seiner Pause gegen Ecuador beim Abschlusstraining dabei.
Winston-Salem - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist zumindest personell bestens gewappnet für den Start in die entscheidende WM-Phase. Außenverteidiger Nathaniel Brown stand auch beim letzten Training vor dem Sechzehntelfinale gegen Paraguay an diesem Montag (22.30 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Winston-Salem auf dem Platz. Auch er dürfte Bundestrainer Julian Nagelsmann damit für die Partie in Foxborough zur Verfügung stehen.