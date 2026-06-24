Fußball-Nationalmannschaft: Abschlusstraining für Ecuador-Spiel ohne Brown

Nathaniel Brown fehlt beim Abschlusstraining vor dem Ecuador-Spiel – leichte Adduktorenbeschwerden verhindern das Mitwirken des Außenverteidigers. Die Aufstellung von Nagelsmann gibt noch Rätsel auf.
Winston-Salem - Nathaniel Brown hat nicht am letzten Teamtraining der Fußball-Nationalmannschaft vor dem WM-Spiel gegen Ecuador teilnehmen können. Der linke Außenverteidiger von Eintracht Frankfurt absolvierte auf dem Gelände in Winston-Salem wegen leichter Adduktorenbeschwerden eine individuelle Einheit.