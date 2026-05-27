Manuel Neuer ist zurück, Kai Havertz noch im Champions-League-Einsatz: Wie Julian Nagelsmann mit dem DFB-Kader in Herzogenaurach die Weichen für die XXL-WM in Amerika stellt.
Herzogenaurach - Julian Nagelsmann startet mit 26 Spielern in die Vorbereitung auf die Fußball-Weltmeisterschaft. Der Bundestrainer konnte heute alle verfügbaren Profis seines Kaders um Rückkehrer Manuel Neuer und Kapitän Joshua Kimmich zum Auftakt des ersten Trainingslagers in Herzogenaurach begrüßen. Bei ihrer Ankunft in schwarzen Kleinbussen wurden die Nationalspieler von rund zwei Dutzend Fans empfangen.