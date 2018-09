Fußball Nächstes Topduell für FC 08 Villingen

Fehlen wird auf jeden Fall Frederick Bruno. Der Defensivakteur war gerade wieder auf den Sprung in die Stammelf. Dann erwischte es ihn in Reutlingen erneut am bereits in der vergangenen Saison lädierten Fuß. "Er muss pausieren und fällt mindestens vier bis fünf Wochen aus", lautet die traurige Botschaft von Maric. Dessen Kader hat sich nach dem Abschied von Tevfik Ceylan deshalb noch einmal verkleinert.

Zum Glück steht Tobias Weißhaar gegen Bissingen wieder zur Verfügung. Der Mittelfeldakteur hatte am vergangenen Wochenende aus privaten Gründen gefehlt. Veränderungen wird es eventuell aus taktischen Gründen in der Besetzung der Viererkette geben.

Maric setzt bei dieser schweren Partie auch auf das eigene Publikum. Lediglich zum Teil kann er die Unzufriedenheit einiger Fans bei den beiden vergangenen Heimspielen nachvollziehen. "Man darf enttäuscht sein. Wenn die Mannschaft mit 6:3 oder 2:1 gewinnt, dann aber nicht!" Deshalb fordert Maric noch einmal besonders die Unterstützung der einheimischen Zuschauer für sein verjüngtes Team. "Auch wenn es vielleicht mal nicht so läuft. Auf Dauer können wir es nur zusammen schaffen", appelliert er an die Fans – und hofft, dass viele Anhänger kommen.

Drei Punkte weniger

Das Sportgericht der Oberliga hat entschieden, dass dem SSV Reutlingen wegen des sportwidrigen Betragens seiner Anhänger beim Spiel in Backnang (1:0 für Reutlingen) drei Punkte in Abzug zu bringen sind. Weiter hat das Sportgericht eine Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro gegen den SSV verhängt. Den Einspruch der TSG Backnang gegen die Spielwertung hat das Sportgericht indes als unbegründet verworfen. Die betroffenen Vereine können noch Rechtsmittel einlegen.