Landesliga: Einzige Chance beschert SV Zimmern glücklichen Punkt beim SV Seedorf















SV Seedorf – SV Zimmern 1:1 (0:0). Über 90 Minuten hatte der SV Seedorf im Derby gegen den SV Zimmern alles unter Kontrolle. Die Gastgeber bestimmen das Geschehen derart souverän, ließen von den Gästen nicht eine zwingende Möglichkeit zu.

Und doch überschlugen sich in der Nachspielzeit die Ereignisse, blieb der verdiente Lohn aus. Nachdem der SV Seedorf es mehrfach versäumt hatte, vorzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen, wurde der SV Zimmern in der Schlussphase doch etwas mutiger und ging nun auch aggressiver in die Zweikämpfe, was einige Gelbe Karten zur Folge hatte. Mit der Unruhe, die die Gäste verbreiteten, ging bei der SVS-Heimmannschaft auch etwas die Grundordnung in der bis dahin tadellosen Defensive verloren. Plötzlich wurde es auch um und im Strafraum des SVS lebhafter, ohne dass Keeper Marc Kost jedoch ernsthaft eingreifen musste. Durch einige verletzungsbedingte Unterbrechungen gab es in der Nachspielzeit ordentlich "Nachschlag".

Und während die Gastgeber und ein Großteil der 350 Zuschauer den Schlusspfiff herbeisehnten, glückte dem SV Zimmern ein perfekter Angriff, der zum Ausgleich führte. Über rechts zog Nino Schrankenmüller fast von der Grundlinie einen scharfen Pass vor das Seedorfer Tor und Marcel John konnte aus kurzer Distanz zum 1:1 vollenden, was nach dem Spielverlauf äußerst schmeichelhaft war. Zudem fing sich Marco Lenz vom SVS in der 96. Minute noch die Rote Karte ein, da er völlig überflüssig in der eigenen Hälfte Marcel John von hinten von den Beinen holte. "Das war absolut unnötig", kommentierte SVS-Coach Heizmann diese Aktion.

Dabei hätte sich die Mannschaft von SVZ-Trainer Gunter Welzer nicht beschweren dürfen, wenn es nach wenigen Minuten 2:0 oder gar 3:0 für den SV Seedorf gestanden hätte. Jonas Haag traf in der 3. Minute den rechten Pfosten und nur zwei Minuten darauf lenkte SVZ-Torhüter Chris Fast einen Schuss von Haag gerade noch über die Querlatte.

Der SV Zimmern spielte zwar gut mit, doch für ernsthafte Torgefahr konnte man nicht sorgen. Die Abwehrreihe um SVS-Spielertrainer Tobias Bea hatte alles unter Kontrolle oder die Gäste ließen die nötige Präzision bei guten Ansätzen vermissen. So sehr sich Nicolo Ippolito über rechts bemühte oder auch Marcel John aus dem Mittelfeld, was nach vorn "geliefert“ wurde war zum verhungern, vor allem für Damian Kaminski. Den Toptorschützen der Gäste neutralisierte der SV Seedorf komplett.

Dagegen zogen die Gastgeber immer wieder gute Angriffe auf, kamen zu Chancen. So nach einer Flanke von Mario Grimmeißen in der 20. Minute auf Tom Ritzel, der mit seinem Kopfball knapp scheiterte. Dass die längst fällige Führung für den SV Seedorf weiter auf sich warten ließ lag auch daran, dass in manchen Situationen die Übersicht und Konsequenz beim Abschluss fehlte. So konnten die SVZ-Abwehr ein 0:0 in die Pause retten.

An der Spielausrichtung änderte sich auch nach Wiederbeginn nichts. Der SV Seedorf setzte weiterhin die Akzente während der SV Zimmern die Null verteidigte. Das war in der 54. Minute Makulatur. Nach Balleroberung im Mittelfeld brachte Hendrik Berg mit klugem Pass Dennis Rothkranz in Position, der super freigespielt, zur 1:0-Führung des SV Seedorf vollendete. Kurz darauf hatte der unermüdlich rackernde Jonas Haag den nächsten Hochkaräter für die Gastgeber auf dem Fuß. Ebenso war der SV Seedorf bei Standards brandgefährlich. Einen Freistoß von Tobias Bea von rechts konnte Gästetorhüter Fast nicht festhalten, doch auch beim Nachschuss hatte der SV Zimmern Glück (72.).

Mit der Auswechslung des wirkungslosen Kaminski und damit verbundenen Umstellungen in der Offensive hatte SVZ-Trainer Welzer das richtige Näschen, um den überlegenen SV Seedorf entscheidend aus dem Konzept zu bringen. "Er hat wenig vernünftige Bälle bekommen und die Gegner stellen sich auch gut auf ihn ein", nahm SVZ-Trainer Welzer seinen Torjäger in Schutz.

In der Schlussphase bemängelte man seitens der Gastgeber allerdings die nötige Konsequenz von Schiedsrichter Lars Schulmeister, fühlte sich in einigen Situationen benachteiligt. Während Tobias Bea für sein "Kommentieren" Gelb sah, kamen SVZ-Akteure bei Fouls ungeschoren davon. Diesen Freiraum nutzten die Gäste und wurden mutiger, belohnten sich mit dem späten Ausgleich. Mit mehr Effizienz bei der Chancenverwertung hätte dies der SV Seedorf verhindern können.