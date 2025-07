Der FSV Rheinfelden hat in den letzten Jahren in der Jugendförderung gewaltig Gas gegeben.

Der noch junge Fußballverein in der Löwenstadt entstand am 23. Mai 2012 durch die Fusion der Vereine SC Rheinfelden 03 und VfR Rheinfelden. Neun Jahre dauerte es dann, bis der FSV in der Nachwuchsarbeit Nägel mit Köpfen machte.

Verantwortlich für dieses nachhaltige Umdenken in erster Linie waren Vorsitzender Patrick Da Rugna und Joachim Sperker (3. Vorstand). Boss Da Rugna nahm die Zügel selber in die Hand und begann zur Saison 2021/22 mit dem Aufbau einer durchdachten Förderung. In jener Saison wurde auch der Umzug von der Richterwiese nach Warmbach in das neu gebaute Stadion mit zwei Spielfeldern vollzogen.

Es wurden Leitprinzipien verankert, die den Nachwuchsbetrieb im FSV Rheinfelden fortan lenkten. Die sportliche Förderung gewährleisten qualifizierte Trainer mit Lizenzen. Sie setzen altersgerechte Trainingspläne mit den Inhalten Technik, Taktik und Fitness um. Im Blick ist die ganzheitliche Entwicklung. Werte wie Respekt, Fairness und Teamgeist sind bei der Ausbildung die Schlagworte.

Auch neue Infrastrukturträgt zum Aufschwung bei

„Ich will aber auch nicht verhehlen, dass die enorm verbesserte Infrastruktur durch das neue Stadion mit zu diesem Aufschwung in der Jugendabteilung beigetragen hat“, betonte Da Rugna. Eigentlich wollte er von seinem Vorsitzendenamt nach der abgelaufenen Saison zurücktreten. Doch nun hängt er ein weiteres Jahr dran, weil er nach eigener Aussage „noch nicht fertig ist“.

Das Umdenken in der Klubführung in Sachen Jugendarbeit hat nun zum Ablauf der vergangenen Saison reiche Früchte getragen. Der FSV Rheinfelden hat nicht nur alle Altersklassen mit mindestens einer Mannschaft besetzt. Auch die Erfolge waren in der Spielzeit 2024/25 nicht von schlechten Eltern. Die A-Jugendmannschaft verpasste den Aufstieg in die Verbandsliga, der höchsten Spielklasse in Südbaden, nur hauchdünn. In der Abschlusstabelle stand der FSV lediglich einen Punkt hinter dem SV Weil und und Meister SG Salem.

Elf eigene A-Jugendlicheverstärken Aktivbereich

Einen Rückschlag musste das B-Jugend-Team des FSV jedoch erleiden. Es stieg am Ende aus der Landesliga in die Bezirksliga ab. „Doch wir werden wiederkommen“, kündigte Da Rugna an. Einen guten Mittelfeldplatz in der abgelaufenen Spielzeit der Landesliga, Staffel 2, belegte die C-Jugend-Mannschaft.

Aus der erfolgreichen A-Juniorenmannschaft sind nun nicht weniger als elf Spieler in den Aktivbereich übernommen worden. Der eine oder andere von ihnen hat bereits in der vergangenen Saison in den Aktivmannschaften Erfahrungen sammeln können.

Angesichts dieser Nachwuchsförderung sind die FSV-Verantwortlichen nicht mehr gezwungen, die Qualität der Aktivmannschaften durch viele externe Neuverpflichtungen auf dem gewünschten Niveau zu halten.

„Wir werden diesen eingeschlagenen Weg konsequent weiter gehen“, macht der FSV-Vorsitzende Patrick Da Rugna abschließend unmissverständlich deutlich.