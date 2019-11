Fußball Nachholspiel des TSG Balingen ist am Samstag

Damit werden dann auch die Eyachstädter und Koblenz die Hinrunde beenden, so wie die anderen 16 Vereine in der Regionalliga Südwest am vergangenen Wochenende.

Die Herbstmeisterschaft hatte sich der 1. FC Saarbrücken bereits vorzeitig gesichert; doch im letzten Vorrundenspiel ging es im Derby am Sonntagnachmittag gegen den FC Homburg für das Lottner-Team darum, mit einem Sieg den Fünf-Punkte-Vorsprung auf den Tabellenzweiten SV Elversberg zu wahren, die tags zuvor schon mit einem 2:1-Erfolg bei Aufsteiger FC Bayern Alzenau vorgelegt hatte. In einer spannenden Partie behielt der FCS dank eines "Last-Minute-Elfmeters, den Sebastian Jacob verwandelte, mit 2:1 die Oberhand. "Gegen Homburg haben wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gut zu unserem Spiel gefunden", so Siegtorschütze Sebastian Jacob. "Dennoch haben wir nicht den Glauben verloren und uns dafür noch belohnt." Damit endete für Homburg, das die Vorrunde als Tabellenvierter beschließt, eine Serie von zehn Spielen ohne Niederlage. Rang drei verteidigt hat der TSV Steinbach-Haiger mit dem 4:2-Erfolg beim FC Astoria Walldorf. Auf Rang fünf kletterte der SSV Ulm, der mit dem 5:0 gegen Aufsteiger Bahlinger SC den höchsten Saisonsieg feierte.

Einen wichtigen Zähler gesammelt hat der FK Pirmasens mit dem 4:4 beim Tabellensechsten FSV Mainz II. Die Pfälzer verkürzten damit den Rückstand auf den ersten sicheren Nichtabstiegsplatz, den der VfR Aalen auf Rang 13 einnimmt, auf sieben Zähler, da der Drittligaabsteiger beim Tabellenachten SC Freiburg II mit 1:2 unterlag. Gar nur drei Zähler vom "rettenden Ufer" weg ist der FC Gießen, der im Hessenderby den Offenbacher Kickers beim 1:1 einen Zähler abknöpfte. Beide Teams sind damit seit fünf Spielen ohne Sieg – Aufsteiger Gießen belegt Rang 15; die ambitionierten Kickers nur Platz zehn. Ebenfalls die Punkte teilten der FSV Frankfurt und die TSG Hoffenheim II beim torlosen 0:0. Für den Ex-Zweitligist war es bereits das siebte Unentschieden der Saison; Frankfurt schließt damit die Vorrunde als 14. auf einem möglichen Abstiegsplatz ab. Die Hoffenheimer Bundesliga-Reserve findet sich auf Rang neun wieder.