Fußball VfB Bösingen: Neumann tritt als Trainer zurück

Der Generationswechsel im Zeitalter von Smartphone hat auch in Bösingen seine negativen Spuren hinterlassen. Für Neumann nicht nachvollziehbar, "wenn man gegen Rottweil ein schlechtes Spiel abliefert und verliert, dass eine Viertelstunde danach in der Kabine Ballermannstimmung herrscht".

"Fußball hat heute nicht mehr den Stellenwert, wie noch vor ein paar Jahren, als wir sogar in der Verbandsliga spielten", so die ernüchternde Feststellung des ehemaligen Abteilungsleiters Dietmar Heim nach dem 3:1-Sieg gegen den TV Darmsheim.

Der Verlauf dieser Partie war ein Spiegelbild der gesamten Saison des VfB Bösingen. Irgendwie glücklich gewonnen, wenn auch verdient, aber der Weg dahin war für die treuen VfB-Zuschauer eher von Leiden als von Freude geprägt. Ein anderer Gegner hätte gewiss mehr aus den vorhandenen Möglichkeiten gemacht, den Saisonabschluss des VfB Bösingen vor heimischer Kulisse als Partycrasher vermiest.

Eine Feststellung von Michael Neumann: "Fußball steht für viele nicht mehr an erster Stelle. Es gibt Spieler, die mir sagten, ihnen fehlt die Motivation." Für ihn "sind die Jungs nicht mehr selbstkritisch. Offenheit, das gab es früher mal. Ich bin der Meinung, selbst ein Trainer wie Dieter Hecking kann da nichts bewegen, wenn die Spieler nicht wollen. In der Summe war es einfach zu viel. Mich hat das auch schon im beruflichen und privaten Bereich belastet. Vielleicht öffnet meine Entscheidung ja manchem die Augen", so Neumann.