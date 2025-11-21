Geldstrafe und sechs Monate Sperre: Panamas Fußballboss Arias gerät kurz vor der WM erneut ins Visier der FIFA. Er hatte Starspielerin Marta Cox als «fett» bezeichnet.
Panama-Stadt - Wenige Tage nach Panamas WM-Qualifikation ist Fußball-Verbandschef Manuel Arias erneut von der FIFA für sechs Monate gesperrt worden. Grund für die neuen Sanktionen sei, dass Arias eine vorherige sechsmonatige Sperre wegen Bodyshaming gegen Auswahl-Starspielerin Marta Cox "angeblich nicht zu 100 Prozent erfüllt habe", teilte der panamaische Verband mit.