Fußball: Nach Al-Hilal ist vor Steinbach

„Es hat schon brutal viel Spaß gemacht“, resümierte ein gut gelaunter Matthias Schmitz nach dem Abpfiff der Partie am Mittwochabend. Auch wenn die TSG Balingen innerhalb von wenigen Tagen bereits die zweite 1:6-Niederlage einstecken musste: Das Ergebnis gegen Al-Hilal war offensichtlich deutlich besser zu verkraften als die Auftaktpleite in der Regionalliga gegen die SG Sonnenhof Großaspach.

Eine besondere Aura

Selbst wenn die 3700 Zuschauer – inklusive unzähliger, lautstarker Autogramm-Jäger – nicht für eine fantastische Stimmung gesorgt hätten, lag an diesem Abend in der Bizerba-Arena etwas ganz Besonderes in der Luft. Sergej Milinković-Savić, der in der 27. Minute den Führungstreffer für die Gäste erzielte, Theo Hernández, João Cancelo, Kalidou Koulibaly – die Superstars des saudischen Rekordmeisters brachten eine gewisse Aura, eine Atmosphäre in das Wohnzimmer des Regionalligisten. „Es war sehr besonders, gegen solche Spieler zu spielen und aus nächster Nähe zu sehen, wie viel Qualität da auf dem Platz steht.

Nach dem Seitenwechsel hatte diese Qualität dann deutlich abgenommen. Die großen Namen waren in der Kabine geblieben – bis auf den portugiesischen Nationalspieler Rúben Neves, der nach seiner Einwechslung so etwas wie einen klassischen Libero gab, ohne dabei wirklich ins Schwitzen zu kommen. Dass sich große Teile der ersten Elf im Laufe der zweiten Halbzeit auf der Ersatzbank noch einmal blicken ließen, um ihre zweite Garde anzufeuern, entzückte die Fans in Balingen. Und auch Simone Inzaghi, für den die Coachingzone der Bizerba-Arena ebenso wenig bindend war wie in jedem anderen Stadion auch, zog über 90 Minuten hinweg die Blicke des begeisterten Publikums auf sich.

Moutassime sorgt für Hoffnungsschimmer

Kurz nach Wiederanpfiff lag sogar das große Wunder in der Luft, als Amney Moutassime für die zur Pause ebenfalls rundum erneuerte TSG den lautstark bejubelten Treffer zum 1:3 erzielte. Doch Al-Hilal war selbst mit seiner B-Elf noch in der Lage, das Gaspedal zu finden und mit drei weiteren Toren keinen Zweifel am Ausgang dieser Partie zu lassen.

„Ein paar Fehler waren ärgerlich, aber im Großen und Ganzen können wir mit unserem Auftreten sehr zufrieden sein“, so Matthias Schmitz. Und Chefcoach Murat Isik stimmte seinem Kapitän zu: „Wenn wir so auftreten, bin ich sehr guter Dinge, dass wir das Heimspiel gegen Steinbach gewinnen werden.“

Rückenwind für Samstag?

Denn nach Al-Hilal ist für die TSG Balingen gleichzeitig auch vor dem TSV Steinbach Haiger, der am Samstag (14 Uhr) der nächste Gast in der Bizerba-Arena sein wird. Der Tabellenvierte der Vorsaison startete vergangene Woche mit einem 3:2-Heimsieg gegen Eintracht Trier in die neue Regionalliga-Saison. Dass der Aufsteiger also keine leichte Aufgabe vor der Brust hat, dürfte außer Frage stehen. Man hofft dementsprechend auf Rückenwind aus einem ganz besonderen Spiel.