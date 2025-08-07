Fußball: Nach Al-Hilal ist vor Steinbach

Die Bizerba-Arena erlebte am Mittwochabend ein Fußballfest. 3700 Zuschauer sahen 45 Minuten lang Weltstars – und 90 Minuten lang eine mutige TSG Balingen.
„Es hat schon brutal viel Spaß gemacht“, resümierte ein gut gelaunter Matthias Schmitz nach dem Abpfiff der Partie am Mittwochabend. Auch wenn die TSG Balingen innerhalb von wenigen Tagen bereits die zweite 1:6-Niederlage einstecken musste: Das Ergebnis gegen Al-Hilal war offensichtlich deutlich besser zu verkraften als die Auftaktpleite in der Regionalliga gegen die SG Sonnenhof Großaspach.