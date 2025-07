Damit feierte die von Stefan Schatz trainierte SpVgg nach zehn Jahren wieder einen Triumpf um den Mühlbachpokal, die den Titelverteidiger aus Vöhringen im Finale nach hartem Kampf mit 2:0 besiegte. Beide Treffer für den Ex-Bezirksligisten erzielte Heiko Kanz.

SpVgg setzt Akzente

Nach einer Abtastphase setzte die SpVgg Bochinger immer mehr die Akzente. SpVgg-Akteur Heiko Kanz kam nach einer Freistoß direkt zum Kopfball – scheiterte aber aus fünf Metern am überragenden Daniel Dittmann. Der Keeper der SG Vöhringen kratzte die Kugel aus dem unteren Eck.

In der 26. Minute dann der erste Schock für Vöhringen: Stefan Schatz traf aus wenigen Metern – stand aber im Abseits. Die Hereingabe in den Strafraum verwandelte er per Direktabnahme, was aus Bochinger Sicht somit ärgerlicher war, dass der spektakuläre Treffer nicht zählte.

Rückstand zur Pause für SG

Am meisten dürfte sich aber die SGV geärgert haben, als Sekunden vor dem Pausenpfiff das 0:1 fiel. Levin Schradin brachte von der rechten Seite – wie bereits bei der starken Dittmann-Parade – einen scharfen Freistoß auf Höhe der Fünferlinie. Heiko Kanz versenkte die Direktabnahme im rechten Winkel.

Wenige Augenblicke später ertönte der Pausenpfiff, welcher der SG offensichtlich guttat. Denn nach dem Seitenwechsel erhöhte die SG Vöhringen nicht nur den Druck, sondern auch den ohnehin schon dominanten Ballbesitz. So deutete sich an, dass das Anrennen eine Belohnung finden könnte. – aber nur fast. SpVgg-Keeper Andy Schittenhelm fing einen Ball im Strafraum nicht sicher und ließ ihn Zentimeter vor der Torlinie wieder fallen, jedoch war kein Vöhringer nahe genug dran, um Bochingens Schreckmoment auszunutzen.

Zweites Tor von Heiko Kanz

Drei Minuten später war es die SpVgg, die einen Fehlpass der SG Vöhringen innerhalb deren Strafraums nicht bestraften. Der restliche Spielverlauf war quasi eine Kopie der ersten Schlussphase: In der letzten Minute der Nachspielzeit kam Kanz aus wenigen Metern Torentfernung an den Ball und verwandelte sicher im unteren linken Eck zum 2:0 der SpVgg Bochingen.

Für die SG Vöhringen ist damit der Traum vom dritten Titelsieg in Folge geplatzt, während es für SpVgg Bochingen der erste Triumph seit zehn Jahren ist.