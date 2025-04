Die Semifinals des Möbel-Fetzer-Bezirkspokals des Bezirks Schwarzwald-Zollern finden ohne Teams aus dem Altbezirk Zollern statt.

A-Ligist sorgt für Überraschung und kegelt Grosselfingen raus

Nach dem am Dienstag der SV Rangendingen dem Bezirksligakonkurrenten SV Winzeln mit 0:1 unterlag, erwischte es am Gründonnerstag mit dem FC Grosselfingen auch den letzten Zollernklub. Dabei führte der Bezirksligist beim A2-Vertreter SV Seitingen-Oberflacht bereits mit 2:0. Andreas Liss hatte nach einem langen Einwurf das 1:0 (9.) erzielt; sechs Minuten später erhöhte Luka Schwabenthan nach einem Steckpass auf 2:0. Doch in der Folge verpasste es das Team von FC-Spielertrainer Fabio Pflumm, den dritten Treffer nachzulegen.

„Underdog“ macht aus 0:2 noch ein 4:2

Die Gastgeber fanden besser ins Spiel, kamen durch einen Distanzschuss von Leon Schrödinger zum 1:2-Anschlusstreffer (36.) und glichen durch Stephan Paulsen kurz vor der Halbzeit zum 2:2 aus. In Durchgang zwei sorgte SV-Torjäger Nico Stiller mit einem Doppelpack zum 4:2 (59./80.) für den Sieg des „Underdogs“, der als einziger A-Ligist die Runde der letzen Vier erreichte.

Musikstädter drehen mit Last-Minute-Tor das Spiel

Dort stehen neben dem SV Seitingen-Oberflacht und dem SV Winzeln auch die SpVgg Trossingen, die sich bei der SG Schramberg-Sulgen mit 2:1 durchsetzte. Flavius Oprea hatte die Hausherren kurz vor der Pause mit 1:0 in Führung gebracht. Aber in Durchgang zwei drehten die Musikstädter durch Treffer von Denis Ruks (57.) und Marc Stegmann (90.+2) noch das Spiel.

VfL Mühlheim zeigt sich cooler vom Punkt

Zu einem Spektakel avancierte das vierte Viertelfinale zwischen den Bezirksligisten FC Hardt und VfL Mühlheim: Nach torloser regulärer Spielzeit ging es ins Elfmeterschießen. Dort gab es 16 Versuche. Die ersten 14 wurden von den Schützen jeweils verwandelt, ehe der FCH scheiterte und Robin Dilger vom VfL Mühlheim den entscheidenden Strafstoß zum 7:8 verwandelte.

Halbfinals steigen am 30. April

Damit ist mit dem SV Rangendingen der Pokalsieger der Vorsaison aus Zollern ausgeschieden; die SpVgg Trossingen hat dagegen die Chance auf eine erfolgreiche Titelverteidigung beim Vierkampf um den Premierensieg im neuen Bezirk Schwarzwald-Zollern. In den Halbfinals am 30. April treffen um 18.30 Uhr nun die SpVgg Trossingen aufeinander; das zweite Spiel bestreiten der SV Seitingen-Oberflacht und der VfL Mühlheim. Die beiden Sieger stehen sich dann an Fronleichnam, Donnerstag, 19. Juni, um 16 Uhr – der Austragungsort ist noch offen – im Endspiel gegenüber.