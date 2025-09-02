Fußball: Mit den Adlern unter die Top Drei

Trainer Jörg Steinebrunner aus Schönau coacht seit Juni den Davao Aguilas Umak FC auf den Philippinen.
„Neuer Verein, neues Abenteuer“, lässt Jörg Steinebrunner mit gelöster Stimme wissen. Der Globetrotter aus Schönau, der in Asien seine zweite Heimat gefunden hat, durfte zur Jahresmitte einen Zwei-Jahres-Vertrag beim Davao Aguilas („Adler“) Umak FC auf den Philippinen unterzeichnen. Sein neuer Klub ist in Makati angesiedelt. Makati ist eine Großstadt mit rund 700 000 Einwohnern im Großraum von Manila und gilt als das Wirtschafts- und Finanzzentrum des Inselstaates in Südostasien.