Nach dem überraschenden Rücktritt von Fabio Muto will der FC Wittlingen nach dem Double-Sieg unter der Leitung von Gerhard Sauer das Ziel Klassenerhalt in der Landesliga realisieren.

Die Meldung, dass Chefcoach Fabio Muto den FC Wittlingen nach einem Jahr geprägt von Erfolg sowie der Bezirksligameisterschaft und dem Bezirkspokalsieg verlassen würde, kam für den Verein und viele Außenstehende Anfang Juli doch sehr überraschend.

Co-Trainer Gerhard „Gary“ Sauer sprang umgehend in die Bresche und führt die Mannschaft aus dem Kandertal nun in die erste Landesliga-Saison seit 2021/2022. „Unser Saisonziel ist ganz klar der Klassenerhalt. Natürlich wollen wir aber auch das Mannschaftsgefüge eng beisammen halten, das ist besonders in weniger erfolgreichen Zeiten schwieriger. Da zeigt sich dann der Charakter der Jungs“, gibt Sauer einen Ausblick auf die kommende Spielzeit in der Fußball-Landesliga.

Saisonziel Klassenerhalt: Cheftrainer Gerhard Sauer gibt sich zuversichtlich. Foto: Daniel Hengst

Neu zum Team gestoßen ist neben Ivan Atlija (SV Herten) und Buba Ceesay (TuS Lörrach-Stetten) auch Arjanit Berisha (SC Vögisheim-Feldberg), der bereits für den VfR Bad Bellingen als auch den FV Lörrach-Brombach auflief.

„Arjanit fügt sich super ins Team ein und hat auch am Wochenende im Testspiel (5:1 gegen den FC Wehr; Anm. d. Red.) schon überzeugen können. Ivan hat sich leider gegen Ende der vergangenen Saison eine Verletzung zugezogen, sodass er noch für eine längere Zeit ausfallen wird. Auch Buba hat sich in der vergangenen Saison an der Leiste verletzt. Beide haben bisher leider noch kein Training absolvieren können“, erklärt der Übungsleiter.

Die Stärken seiner Mannschaft sieht Sauer klar im Zusammenhalt innerhalb des Teams. „Die Jungs verstehen sich alle super und unterstützen einander. Das ist auch das, was uns in den vergangenen zwei Saisons als Mannschaft ausgezeichnet hat“, so Sauer weiter.

Am kommenden Wochenende geht es für die Wittlinger ins Trainingslager an den Bodensee. Dort will Sauer mit seinem spielenden Co-Trainer Manuel Pinke die letzten Anpassungen vor dem Saisonstart treffen. „Wir wollen unsere Spielidee weiterentwickeln. Ich glaube da ist man als Trainer nie zu 100 Prozent zufrieden. Wir sind aber auf jeden Fall auf einem guten Weg“, gibt sich Sauer abschließend optimistisch.