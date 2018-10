Fußball Markus Weinzierl neuer Trainer beim VfB Stuttgart

Am Sonntag hatte sich der VfB Stuttgart nach nur fünf Punkten aus den ersten sieben Spielen der neuen Bundesliga-Spielzeit von Korkut getrennt. Nach dem 1:3 in Hannover am Samstag war die Trennung das Ergebnis einer Krisensitzung mit den Verantwortlichen um VfB-Sportvorstand Reschke und Präsident Wolfgang Dietrich. Es war der erste Trainer-Abschied der laufenden Bundesliga-Saison. Für Weinzierl wird es in erster Linie darum gehen, der Mannschaft einen mutigeren Spielstil zu verpassen. Das Potenzial ist nicht nur dank der vielversprechenden Sommer-Transfers vorhanden. Dennoch hatte der VfB zuletzt unter Korkut in der Offensive kaum stattgefunden.

Der biedere Spielstil mündete in einer sportlichen Krise, die mit der Niederlage in Hannover ihren bisherigen Tiefpunkt in der noch jungen Spielzeit erreichte. Mit Weinzierl soll es nun wieder aufwärts gehen. "Der VfB ist ein großer Verein, der sich momentan in einer sportlich schwierigen Situation befindet", sagte Weinzierl: "Dennoch bin ich vom Potenzial der Mannschaft und des Vereins überzeugt. Ich brenne darauf, die Arbeit mit meiner neuen Mannschaft zu beginnen."

Der VfB hatte Spekulationen am Dienstag auf Anfrage nicht kommentiert.