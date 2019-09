Fußball Luft für die TSG Balingen wird dünner

Fürwahr, vor allem in der zweiten Halbzeit erspielte sich Balingen eine Vielzahl von Chancen und drängte die Gäste aus dem Breisgau in den letzten 20 Minuten in deren eigene Hälfte, scheiterte aber gleich reihenweise am überragenden SC-Torhüter Rafael Zbinden und der vielbeinigen Abwehr der Gäste. "Das Hauptmanko war mal wieder die Chancenverwertung. Uns fehlt die letzte Konsequenz im Abschluss; die Entschlossenheit, das Ding auch mal über die Linie drücken zu wollen. Aber das ist letztlich auch eine Qualitätsfrage", resümierte der Balinger Trainer Ralf Volkwein nach der Partie, dem gegen Freiburg mit nur vier Feldspielern auf der Ersatzbank auch die personellen Alternativen fehlten. Neben den langzeitverletzten Pablo Gil und Adrian Müller fehlen seit einigen Wochen auch schon Fabian Fecker und Patrick Lauble, und mit Carlos Konz, der sich in Ulm die Außenbänder im Knie gerissen hat, gesellte sich noch ein weiterer Verletzter hinzu. Zudem fehlten auch Cedric Guarino (Auslandssemester) und der gelb-rot gesperrte Daniel Seemann.

Doch Lamentieren hilft nicht; am Samstag gastiert die TSG bei Drittligaabsteiger VfR Aalen. "Wir dürfen jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern weitermachen, an uns glauben und uns gegenseitig wieder hochpushen", sagt Eisele, "Ich denke, dass trotz unserer Situation auch in Aalen etwas drin ist. Denn in dieser Liga ist generell alles möglich. Das zeigt ja auch der Sieg von Alzenau in Saarbrücken. Uns sind auch schon Überraschungen gelungen, wie beim 3:1 in Ulm, vielleicht schaffen wir das ja auch in Aalen."