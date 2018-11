Fußball Luca Waldschmidt fiebert EM entgegen

Kein Wunder also, dass die EM im Juni bereits durch die Köpfe spukt, zumal dort vier Tickets für Olympia 2020 in Tokio vergeben werden. Zunächst aber richtet die U21 ihren Blick noch einmal nach Italien. Am Freitag (18.00 Uhr) werden in Bologna die Gruppen der EM 2019 ausgelost. Deutschland wird als Kopf der Gruppe B oder C gesetzt sein, da das DFB-Team den besten Koeffizienten aller Teilnehmer aufweist. "Ich bin gespannt, wir haben noch viel vor", sagte Kuntz.