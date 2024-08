1 Straßbergs Trainer Stefan Bach ist zuversichtlich, dass seine Mannschaft in die nächste Pokalrunde einzieht. Foto: Kara

Ein reizvolles Derby steht am Freitagabend um 19 Uhr in der dritten Runde des WFV-Pokals an, wenn der Landesligist TSV Straßberg den Ligakonkurrenten TSV Frommern empfängt.









Link kopiert



Die beiden Landesligisten sind schon gut in Form; eliminierten sie doch in den ersten beiden Pokalrunden ausschließlich Ligakonkurrenten: Straßberg setzte sich in Runde eins mit 2:0 beim SC Tuttlingen durch und gab in Runde zwei dem BSV Schwenningen mit 3:1 das Nachsehen.