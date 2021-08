1 Die Abwehr des VfB Bösingen (Kevin Hezel, Torwart Maximilian Pfau, Jonas Schinacher, Noah Kimmich (11) und Torsten Müller, von links) will im Derby dichthalten, um die Durststrecke beim SV Zimmern beenden zu können. Foto: Müller

Am Mittwoch um 19 Uhr trifft der SV Zimmern auf den VfB Bösingen. Mit Spannung warten die Fußball-Fans im Kreis auf das Lokalderby der beiden zuletzt mit offensivem Fußball und vielen Toren erfolgreichen Rivalen.

Der Spielausgang erscheint völlig offen, so dass beide Seiten mit einer großen Zuschauerkulisse und viel Anfeuerung von Außen rechnen. In den letzten drei Jahren gab es jeweils ein knappes 1:0 für die Hausherren.

Die Stimmung könnte in beiden Lagern fast nicht besser sein. Gastgeber Zimmern legte den Schalter mit einem glanzvollen 4:0 in Böblingen um.

"Beide Mannschaften haben zuletzt viele Tore erzielt, daher dürfen sich die hoffentlich zahlreichen Zuschauer sicherlich auf eine interessante Partie freuen", so SVZ-Trainer Gunter Welzer. Seine Sorgenfalten auf der Stirn in Sachen Personal sind zweigeteilt.

Sieben Spieler fehlen

Zum einen Fehlen ihm gegen Bösingen wie in Böblingen wieder gleich sieben Spieler: Nico Ippolito ist im Urlaub, erneut fehlen die ebenfalls noch verreisten David Tamer, Luca Barroi, Jannik Thieringer, Jan Sigel, Nico Schrankenmüller und Markus Vogel. Letztere beiden waren für den 1:0-Sieg der Zimmerner im letzten Lokalkampf vor der Coronapause Anfang September 2020 verantwortlich, als "Schranke" Mitspieler Vogel mit einer mustergültigen Flanke zum "Tor des Tages" in der 15. Minute verhalf. "Beide fehlen diesmal zwar leider, jedoch haben wir einen breiten Kader. Da vertrauen wir wie am Sonntag allen Spielern und füllen den Kadern mit weiteren Akteuren aus der U23 auf." Zudem ist Leon Kücking wieder mit auf der Bank eine Einwechselalternative.

Beim VfB Bösingen sieht es personell so aus, dass an der Außenlinie Trainer Peter Leopold fehlt, der im Urlaub weilt. Ihn wird sein Co-Trainer Felix Hodruss vertreten. "Wir haben uns direkt nach dem Holzgerlingen-Spiel mit der Mannschaft zusammengesetzt, wie wir die Woche trainieren und in Zimmern spielen. Da habe ich aber vollstes Vertrauen in Felix und die Jungs. Zudem: er hat mich schon vertreten und dies war stets ein gutes Omen – wir haben dann nie verloren", so Leopold süffisant. Diese Serie soll natürlich ebenso halten wie die Startbilanz mit zwei Siegen. "Wir dürfen das 7:1 in Tübingen und 5:1 gegen Holzgerlingen nicht überbewerten. Beide Gegner waren insgesamt zu schwach", rechnet der VfB-Coach mit deutlich mehr Gegenwehr in Zimmern.

Der Tabellenstand interessiert nicht

Warum? "Erstens weil sie eine viel bessere Mannschaften haben. Dann ist es ein Derby und da weiß jeder, dass es von der Tagesform abhängt, wer am Ende die Nase vorne hat. Der Tabellenstand interessiert nicht. Viele Kleinigkeiten wie Standardsituationen können die Partie entscheiden. Das Spiel wird 90 Minuten offen und umkämpft sein", ist der VfB hier mit seiner Kopfballstärke nach ruhenden hohen Bällen ebenso wie aus dem Spiel heraus stets gefährlich.

Ein dritter Punkt ist für den Bösinger Coach mehr das Thema Statistik und Aberglaube: "In Zimmern haben wir die letzten Jahre nie gut ausgesehen und nicht gewinnen können. Gut ist allerdings, dass wir bis auf die Langzeitausfälle beim Kader aus dem Vollen schöpfen können." Es wird sicherlich Veränderungen in der Aufstellung geben", lässt sich Peter Leopold jedoch nicht in die Taktik-Karten schauen.