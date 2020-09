Fußball Liveticker: FC 08 Villingen vs. SGV Freiberg

Der FC 08 Villingen konnte zuletzt auswärts beim TSV Ilshofen den ersten Saisonsieg einfahren. Auf der anderen Seite siegte Freiberg mit 2:0 gegen den 1. CfR Pforzheim. Erst vor wenigen Wochen hatte Neu-Trainer Evangelos Sbonias das Ruder in Freiberg übernommen. Bekanntester Neuzugang ist der ehemalige Regensburger Zweitliga-Profi Marco Grüttner, der als Führungsspieler für Tore sorgen soll. Gegen Pforzheim war dem Kapitän sein erster Treffer gelungen.

Das mit Spannung erwartete Spiel in der MS-Technologie-Arena wird am Mittwoch, um 19 Uhr angepfiffen. Wir sind für euch mittendrin und wie immer am Ball.