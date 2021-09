1 Dennis Rothkranz ebnete mit der frühen 1:0-Führung für den SV Seedorf den Weg zum 2:1-Heimsieg gegen den TSV Ehningen. Foto: Rudolf

Landesliga: SV Seedorf erkämpft sich verdienten 2:1-Heimerfolg gegen TSV Ehningen

SV Seedorf – TSV Ehningen 2:1 (1:0). Der SV Seedorf ließ sich auch vom ambitionierten TSV Ehningen nicht ausbremsen. Nach dem 2:1-Sieg ist die Mannschaft der Spielertrainer Tobias Bea und Tobias Heizmann nun auf Rang zwei vorgerückt.

Nachdem die Gastgeber dem TSV nur wenig Raum gaben, zu Tormöglichkeiten zu kommen, obwohl die Gäste mehr Ballbesitz hatten, entwickelte sich eine heiße Schlussphase. Bis dahin führte der SV Seedorf 2:0, ehe der TSV Ehningen in der 75. Minute zum 2:1 verkürzen konnte. Die Anfangsphase wurde klar vom SVS bestimmt. In der 4. Minute klärten die Gäste auf Kosten einer Ecke, in deren Anschluss Dennis Rothkranz aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung der Gastgeber traf. Nur drei Minuten darauf verpasste Rothkranz aussichtsreich zu erhöhen.

Der SV Seedorf ließ sich zunächst mehr und mehr in die eigene Hälfte drängen, so dass der TSV Ehningen nach einer Viertelstunde im Anschluss an einen Freistoß zu seiner ersten Möglichkeit kam. Ebenso scheiterte Kevin Flaig vom Gast in der 19. Minute an SVS-Keeper Marc Kost. Mit einem starken Chipball setzte Tom Ritzel in der 32. Minute Rothkranz in Szene, doch dessen Versuch, den TSV-Torhüter zu tunneln, misslang, der zur Ecke klärte.

Im zweiten Durchgang agierte der SV Seedorf defensiv weiterhin sehr aufmerksam und einsatzfreudig, fand der TSV Ehningen kaum die Räume, um sich gefährlich in Aktion setzen zu können. Erst recht, als die Gastgeber die Führung erhöhten. Tom Ritzel kam frei durch, umkurvte noch TSV-Torwart Mustafa Görkem und schob in der 53. Minute zum 2:0 ein. Egal was die Gäste versuchten, mit starker Abwehrleistung blieb der SVS immer Herr der Lage. Bis zur 75. Minute ergab sich keine nennenswerte Chance für den TSV Ehningen.

Im Anschluss an einen Freistoß herrschte Vollversammlung vor dem Seedorfer Kasten und Timo Paetzold war per Kopf zum 2:1 erfolgreich. Nun machten die Gäste, wollten zumindest einen Punkt. In der hitzigen Schlussphase hatte der Schiedsrichter nicht immer den Durchblick, was zusätzlich die Emotionen hochkochen ließ. In der Nachspielzeit verpasste Johannes Wernz völlig frei den dritten Treffer für den SV Seedorf und im Gegenzug lenkte Marc Kost den letzten Gästeangriff über die Querlatte. Mit auf aufopferungsvollem Einsatz verteidigte der SV Seedorf seine knappe Führung ins Ziel.

Tobias Bea (SV Seedorf): "Die ersten zehn Minuten haben uns gehört, konnten wir den Gegner überraschen. Es war wichtig bestehen zu können, gegen einen starken Gegner, so lange wie möglich hinten die Null zu halten. Auch wenn es für die Zuschauer nicht immer schön anzusehen war. Wir haben es geschafft, wenig Chancen zuzulassen, das war unter Plan. Ehningen war die stärkste Mannschaft, die wir bisher hatten und doch ist es uns gelungen, den Gegner auf Distanz zu halten."

SV Seedorf: Kost – Roth, Bea, Scheck, Lenz, Heizmann, T. Haag, Berg (85. Wernz), Ritzel (82. Szopa), J. Haag, Rothkranz (62. Grimmeißen).

Tore: 1:0 (4.) Dennis Rothkranz, 2:0 (53.) Tom Ritzel, 2:1 (75.) Timo Paetzold.

Schiedsrichter: David Modro; Gelbe Karten: 3/4, Zuschauer: 300.