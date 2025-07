1 Torjäger Sandro Knab trifft mit dem SV Laufenburg zum Saisonauftakt auf den SC Pfullendorf. Foto: Uli Nodler Der Startschuss für die Fußball-Saison in der Verbandsliga Südbaden fällt am Freitag, 15. August.







Link kopiert



An diesem Tag treffen der SC Lahr und Aufsteiger SV Niederschopfheim sowie der ESV Südstern Singen und 1. FC Riealsingen-Arlen aufeinander. Aufsteiger SV Laufenburg beginnt am Samstag, 16. August, mit einem Heimspiel gegen den SC Pfullendorf. Der FC Auggen beschließt am Sonntag, 17. August, den ersten Spieltag zu Hause gegen den Oberliga-Absteiger FC 08 Villingen II.