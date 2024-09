1 Leo Benz will mit dem SV Zimmern die Erfolgsserie ausbauen. Foto: Bernd Müller

SV Zimmern – SV Nehren (Samstag, 15.30 Uhr). Gegen die Steinlachtäler könnte das aber andere als einfach werden. Trainer Steffen Breinlinger weilte Urlaub, hatte aber entspannt das Zepter an seine Assistenten übergeben: „Marc Gentner und Leo Benz wissen was zu tun ist und da habe ich vollstes Vertrauen. Die Jungs werden bestens vorbereitet in das Nehren-Spiel gehen“, gab es im Mai in Zimmern einen 2:1-Sieg des SVZ.